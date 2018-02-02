Курс доллара в Украине снова растет Источник: Pixabay

Курс валют, установленный НБУ на пятницу, 2 февраля, говорит о том, стоимость доллара после непродолжительного периода снижения вернулась к росту.

Так, цена доллара поднялась до 27,87 грн, цена евро подскочила до 34,72 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2786.9462

100 евро - 3472.2563

Ранее мы сообщали о резких изменениях мировых цен на нефть.