В США заявили о готовности начать военные действия в Сирии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Администрации президента США Дональда Трампа заявили о готовности к военным действиям против сирийских правительственных сил, передает Радио Свобода.
Сообщается, что США прибегнут к таким мерам, если нужно будет предотвратить использование химического оружия.
"США обеспокоены тем, что правительство Сирии может разрабатывать новое химическое оружие и новые способы его использования", - сказано в сообщении.
По словам чиновников, если международное сообщество не будет действовать быстро и не усилит давление на Асада, химическое оружие может распространиться за пределами Сирии.
Ранее США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии.
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