В США заявили о готовности начать военные действия в Сирии Источник: EPA / UPG

В Администрации президента США Дональда Трампа заявили о готовности к военным действиям против сирийских правительственных сил, передает Радио Свобода.

Сообщается, что США прибегнут к таким мерам, если нужно будет предотвратить использование химического оружия.

"США обеспокоены тем, что правительство Сирии может разрабатывать новое химическое оружие и новые способы его использования", - сказано в сообщении.

По словам чиновников, если международное сообщество не будет действовать быстро и не усилит давление на Асада, химическое оружие может распространиться за пределами Сирии.

Ранее США призвали Турцию ограничить боевые действия в Сирии.