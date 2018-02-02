На пляже Ниццы образовалась гигантская воронка (фото) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Ницце появилась заполненная водой гигантская воронка диаметром около пяти метров, передает BFMTV.
Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на одном из пляжей города. Власти сообщили, что это произошло из-за обвала почвы.
Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour 😉 pic.twitter.com/GZvY9okRxi— Christian Estrosi (@cestrosi) 1 февраля 2018 г.
"Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд", - написал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter.
Ранее мы сообщали о масштабных оползнях в Гватемале.
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