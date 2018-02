В Ницце появилась заполненная водой гигантская воронка диаметром около пяти метров, передает BFMTV.

Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на одном из пляжей города. Власти сообщили, что это произошло из-за обвала почвы.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour 😉 pic.twitter.com/GZvY9okRxi