Сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством - СМИ [ Редактировать ]
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Фидель Кастро Диас-Баларт, старший сын кубинского революционера Фиделя Кастро, покончил с собой, передает издание Cubadebate.
"Диас-Баларт, которого из-за состояния глубокой депрессии в течение нескольких месяцев посещала группа врачей, совершил суицид", - сказано в сообщении.
Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторное лечение.
Мужчина был очень похож на отца и потому его называли "Фиделито".
На момент смерти 68-летний Кастро занимал должность советника по науке Государственного совета Кубы и заместителя президента Кубинской академии наук.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о смерти украинского космонавта.
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