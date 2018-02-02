Известная ведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram снимок, который заставил поклонников всерьез забеспокоиться о ее здоровье.

Фотография, на которой телезвезда хотела показать новый комплект спортивной формы, вызвала бурную реакцию подписчиков. Многие отметили, что Ефросинина выглядит болезненно и ей стоит остановиться в похудении.

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