Маша Ефросинина испугала поклонников болезненным видом [ Редактировать ]
Известная ведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram снимок, который заставил поклонников всерьез забеспокоиться о ее здоровье.
Фотография, на которой телезвезда хотела показать новый комплект спортивной формы, вызвала бурную реакцию подписчиков. Многие отметили, что Ефросинина выглядит болезненно и ей стоит остановиться в похудении.
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