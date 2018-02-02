Студия Terahard покажет "боевых котят" в Claws of Furry [ Редактировать ]
Студия Terahard готовит к выпуску боевик с элементами "рогалика" Claws of Furry. Игра успешно прошла Steam Greenlight и Kickstarter и выйдет на PC, Xbox One и Nintendo Switch.
Герои игры Claws of Furry должны пробраться через полсотни процедурно-генерируемых уровней, победить всех противников и сразиться с главным боссом, чтобы спасти своего учителя. Четыре различные среды представят совершенно разных врагов. В процессе прохождения герои смогут получать новые костюмы, дающие им бонусы.
Те, кто хочет драк посложнее, могут испытать себя на арене в боях с другими игроками. А те, кто считает, что процедурной генерацией в последнее время злоупотребляют, могут включить Pussycat и отправиться в обычное линейное приключение.
Игра Claws of Furry поддерживает кооперативное прохождение в группе до четырех человек.
Ранее Blizzard открыли предзаказ обновления World of Warcraft: Battle for Azeroth.
по теме
Blizzard открыла предзаказ World of Warcraft:Battle for Azeroth
Студия Blizzard Entertainment назвала системные требования для обновления Battle for Azeroth. Разработчики уже анонсировали новый аддон, но еще не назвали точную дату выхода.
Легендарный Commodore 64 перевыпустят в виде консоли
Легендарный компьютер Commodore 64 вновь запустят в производство. О перевыпуске договорились компания Retro Games Ltd и Koch Media.
ТОП-10 прибыльных игр 2017 года
Аналитики из компании SuperData назвали самые прибыльные игры года. Среди условно-бесплатных игр золото взяла League of Legends - 2,1 миллиардов долларов прибыли. Среди мобильных приложений самой прибыльной назвали Arena of Valor.
Wolfenstein 2 получила новое обновление (видео)
Владельцы "сезонной подписки" на Wolfenstein 2 получили второе сюжетное дополнение - "Дневники агента Тихая Смерть".
Microsoft может купить Electronic Arts
Компания Microsoft собирается приобрести Electronic Arts. Такую информации распространил ресурс Polygon, сославшись на авторитетного источника, близкого к "мелкомягким".