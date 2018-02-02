Студия Terahard готовит к выпуску боевик с элементами "рогалика" Claws of Furry. Игра успешно прошла Steam Greenlight и Kickstarter и выйдет на PC, Xbox One и Nintendo Switch.

Герои игры Claws of Furry должны пробраться через полсотни процедурно-генерируемых уровней, победить всех противников и сразиться с главным боссом, чтобы спасти своего учителя. Четыре различные среды представят совершенно разных врагов. В процессе прохождения герои смогут получать новые костюмы, дающие им бонусы.

Те, кто хочет драк посложнее, могут испытать себя на арене в боях с другими игроками. А те, кто считает, что процедурной генерацией в последнее время злоупотребляют, могут включить Pussycat и отправиться в обычное линейное приключение.

Игра Claws of Furry поддерживает кооперативное прохождение в группе до четырех человек.

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