Airbus испытал первое в мире беспилотное аэротакси [ Редактировать ]
Беспилотное аэротакси концерна Airbus совершила испытательный полет. Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков Зак Лаверинг.
Разработка летательного аппарата проекта Vahana началась в феврале 2016 года. Дрон выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями.
Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз. Беспилотный конвертоплан получит систему уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты аэротакси будет строго по заранее заданным маршрутам.
Во время первого полета прототип вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и плавно приземлился. Вскоре после посадки аэротакси выполнило второй полет.
Тем временем индийское космическое агентство собралось покорить Луну.
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