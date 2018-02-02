Разработка летательного аппарата началась в феврале 2016 год. Фото vahana.aero

Беспилотное аэротакси концерна Airbus совершила испытательный полет. Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков Зак Лаверинг.

Разработка летательного аппарата проекта Vahana началась в феврале 2016 года. Дрон выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями.

Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз. Беспилотный конвертоплан получит систему уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты аэротакси будет строго по заранее заданным маршрутам.

Во время первого полета прототип вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и плавно приземлился. Вскоре после посадки аэротакси выполнило второй полет.

Тем временем индийское космическое агентство собралось покорить Луну.