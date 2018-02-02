KOZAK SYSTEM: кажуть, що ми дураки [ Редактировать ]
Учасники гурту KOZAK SYSTEM, які будуть змагатися за право представляти Україну на "Євробаченні", розказали в інтерв'ю podrobnosti.ua, як відреагували їхні друзі та колеги на рішення піти на конкурс.
"Сказали, що ми дураки (сміється). Тому що до "Євробачення" у всіх упереджений погляд. Насправді, ніхто нам особливо не коментував наше рішення, власне, ми цих коментарів не дуже і потребуємо. Ми, повторюю, виїхали за кордон, коли Україна отримала незалежність і одні з небагатьох, які на власному досвіді відчувають і знають істинне відношення європейців до України", - розповів фронтмен гурту Іван Леньо.
Натомість, переконані музиканти, коли гурт виграє це "Євробаченя", "вони розкажуть про трипільську культуру, про родовід, про споконвічну правду".
Раніше півфіналісти нацвідбору "Євробачення" розповіли про своє ставлення до членів журі.
по теме
KOZAK SYSTEM: члены жюри подставили O.Torvald в прошлом году
Участники известной украинской группы KOZAK SYSTEM, которые стали полуфиналистами нацотбора "Евровидения", в интервью podrobnosti.ua рассказали, что члены национального отбора конкурса в 2017 году подставили представителя Украины, группу O.Torvald.
KOZAK SYSTEM про "Євробачення": використовувати його потрібно з розумом, а не просто заради піару
KOZAK SYSTEM - один з тих гуртів, який постійно представляє Україну на європейських і світових музичних фестивалях.
MONATIK в новом клипе превращает прошлое в будущее (видео)
Автор самых танцевальных хитов, мультиартист MONATIK представил новый клип
Анна Седокова показала, как изменяла своему мужу (видео)
Популярная украинская певица Анна Седокова, прославившаяся после участия в группе "ВИА Гра", выпустила новый клип на песню "На воле".
The Erised: для нас "Евровидение" - это опыт
Песенный конкурс "Евровидение" - это хороший опыт в карьере каждого артиста. Об этом в интервью podrobnosti.ua рассказала вокалистка украинской группы The Erised Соня Сухорукова.