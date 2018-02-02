Учасники гурту KOZAK SYSTEM, які будуть змагатися за право представляти Україну на "Євробаченні", розказали в інтерв'ю podrobnosti.ua, як відреагували їхні друзі та колеги на рішення піти на конкурс.

"Сказали, що ми дураки (сміється). Тому що до "Євробачення" у всіх упереджений погляд. Насправді, ніхто нам особливо не коментував наше рішення, власне, ми цих коментарів не дуже і потребуємо. Ми, повторюю, виїхали за кордон, коли Україна отримала незалежність і одні з небагатьох, які на власному досвіді відчувають і знають істинне відношення європейців до України", - розповів фронтмен гурту Іван Леньо.

Натомість, переконані музиканти, коли гурт виграє це "Євробаченя", "вони розкажуть про трипільську культуру, про родовід, про споконвічну правду".

Раніше півфіналісти нацвідбору "Євробачення" розповіли про своє ставлення до членів журі.