В Николаевских школах объявлен карантин.

С 5 февраля, все школы Николаева будут закрыты, сообщила пресс-служба управления образования городского совета.

"Согласно распоряжению и. о. городского головы от 02.02.2018 с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 05.02.2018 приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве школы закрывают на карантин.