В Николаеве школы закрыли на карантин [ Редактировать ]
В Николаевских школах объявлен карантин.
С 5 февраля, все школы Николаева будут закрыты, сообщила пресс-служба управления образования городского совета.
"Согласно распоряжению и. о. городского головы от 02.02.2018 с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 05.02.2018 приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", - сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Киеве школы закрывают на карантин.
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