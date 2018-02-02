В Киеве обстреляли пассажирские автобусы (фото) [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева обстреляли припаркованные рейсовые автобусы. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.
По словам водителей общественного транспорта, инцидент случился из-за конкуренции перевозчиков. Пользователи соцсети в комментариях называют конфликт противостоянием "мафии".
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все детали преступления.
Ранее мы сообщали, что под Одессой кафе обстреляли из гранатомета.
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