В Украине Национальная полиция начала разрабатывать нормативную базу по предотвращению домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первым таким документом стал проект срочного запретного предписания, представленный Департаментом превентивной деятельности НПУ.

Как уточнил замглавы Управления участковых офицеров полиции Андрей Лабун, срочное запретное предписание может быть применено в тех случаях, когда для жизни и здоровья пострадавшего существует непосредственная угроза. Оно включает в себя обязательство для обидчика немедленно покинуть место проживания пострадавшего, запрет входить и находиться в его жилье, а также запрет любым образом контактировать с ним в течение 10 суток.

Лабун добавил, что в течение 10 дней потерпевший может обратиться в прокуратуру или суд, на обжалование таких действий.

Он также привел несколько новых норм нового проекта закона. В частности, если у дебошира в собственности имеется оружие, то полиция вправе его изъять.

Обсуждался также порядок наполнения информацией Единого госреестра случаев домашнего насилия и насилия по половому признаку, который будет отвечать нормам Европейской конвенции по правам человека и Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

Так, в базе будет вестись статистика по отдельным видам насилия. Поэтому при планировании коррекционной работы с обидчиком или жертвой сразу можно будет планировать привлечение к работе различных специалистов.

Лабунь отметил, что у полиции также будет возможность получить информацию из базы данных Министерства здравоохранения. Ранее медики, в большинстве случаев, информировали правоохранителей лишь о пациентах с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями.

"Сейчас нам станут известными факты получения синяков на лице или теле жертв домашнего насилия. После получения такой информации участковый офицер должен будет зайти к указанным лицам и выяснять причины повреждений. Именно это даст нам возможность прекратить пусть и незначительное, но насилие в семье", - добавил Лабунь.

Закон Украины "О предупреждении насилия в семье" выделяет четыре вида насилия в семье:

- Физическое - умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи побоев, телесных повреждений, что может привести или привело к смерти пострадавшего, нарушения физического или психического здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинства.

- Сексуальное - противоправное посягательство одного члена семьи на половую неприкосновенность другого члена семьи, а также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи.

- Психологическое - насилие, связанное с действием одного члена семьи на психику другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания, которыми преднамеренно вызывается эмоциональная неуверенность, неспособность защитить себя и может наноситься или наносится вред психическому здоровью.

- Экономическое - умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи жилья, еды, одежды и другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, что может привести к его смерти, вызвать нарушение физического или психического здоровья.

В июне прошлого года представитель Фонда народонаселения ООН в Украине и Беларуси Нузхат Эсан сообщила, что согласно расчетам Фонда народонаселения ООН в Украине от физического насилия страдают 4 млн женщин, а от сексуального - 1,8 млн.

Куда можно обратиться в случае, если к вам применяют домашнее насилие:

1. Полиция (тел. 112);

2. Международный женский правозащитный центр "Ла Страда Украина" (тел. 0 800 500 335);

3. Женский кризисный центр (тел. (044) 241 85 63);

4. Киевский городской центр по работе с женщинами (тел. (044) 489-44-48, г. Киев, ул. Мельникова, 20);

5. Киевский городской центр социально-психологической помощи (тел. (044) 566-15-48, г. Киев, ул. Новодарницкая, 26, корп. 1).

Напомним, ранее мы писали, что в Украине вступил в силу закон о домашнем насилии.