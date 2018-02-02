Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Государственной фискальной службы и Антимонопольного комитета разобраться с ценообразованием на рынке топлива в Украине.

Об этом говорится на "Правительственном портале".

"Я обеспокоен тем, что происходит с ценами на горючее. Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене завозят топливо, по какой продают, какая маржа", - отметил Гройсман.

После того, как соответствующие органы выяснят причину роста стоимости горючего, правительство будет думать о борьбе с таким явлением.

"ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Выйдите и объясните - как формируется цена на топливо, и почему она стала такой... Разберемся с причинами, и дальше будем думать, как это обуздать", - резюмировал Гройсман.

Напомним, что в понедельник, 29 января, цена дизтоплива в больших сетях АЗС превысила отметку в 30 гривен за литр.