В Египте, к югу от Каира произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает Egypt Independent.

В результате аварии погибли 11 человек, еще 32 получили ранения.

В аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус.

15 карет скорой помощи прибыли на место происшествия.

Пока никаких других деталей страшного ДТП не раскрывают.

В комментарии Podrobnosti.ua в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на данный момент не располагают информацией о том, есть ли среди жертв украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области автомобиль вылетел с моста.