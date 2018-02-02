В Египте произошло страшное ДТП, погибли 11 человек [ Редактировать ]
В Египте, к югу от Каира произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает Egypt Independent.
В результате аварии погибли 11 человек, еще 32 получили ранения.
В аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус.
15 карет скорой помощи прибыли на место происшествия.
Пока никаких других деталей страшного ДТП не раскрывают.
В комментарии Podrobnosti.ua в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на данный момент не располагают информацией о том, есть ли среди жертв украинцы.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области автомобиль вылетел с моста.
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