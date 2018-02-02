Constantine о "Евровидении": буду удивлять голосом и украинским языком [ Редактировать ]
10 и 17 февраля в Киеве пройдут два полуфинала национального отбора песенного конкурса "Евровидение-2018". Первый полуфинал откроет Constantine - молодой украинский музыкант.
"Если вдруг я пройду дальше, удивлять в Португалии буду голосом и украинским языком. Мой голос - мой главный инструмент. Я хотел бы прийти и показать свое творчество, свой музыкальный опыт, который я получил в нашей стране и показать его за пределами Украины. И я не могу сказать, что я преследую победу или я хочу славы. Абсолютно не это моя цель. Моя цель - сцена", - рассказал артист.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Constantine для podrobnosti.ua.
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