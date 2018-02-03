На встрече министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Нидерландов Халбе Зейлстры, министры договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций в вопросе противодействия российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Во время переговоров министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбах Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в СБ ООН в 2018 году", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что особое внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе.

В то же время в МИДе подчеркнули, что нидерландская сторона подтвердила неизменность позиции по соблюдению режима санкций против РФ до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.

Министры также положительно оценили первые результаты имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и обсудили перспективы расширения взаимодействия в аграрном и IТ-секторах, в сфере логистики, управления водными ресурсами, управления отходами, энергоэффективности.

Как отметили в МИДе, приоритетным вопросом повестки дня остается судебное преследование виновных в сбивании малайзийского самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

Во время визита Климкин встретился также с вице-премьером, министром внутренних дел и администрации Нидерландов Кайсой Олонгреном. Собеседники договорились усилить координацию в вопросе противодействия российской пропаганде и другим гибридным вызовам, что особенно актуально на фоне недавних кибератак на банковскую инфраструктуру Нидерландов.

Кроме того, нидерландская сторона будет предоставлять содействие в совершенствовании управленческих процессов в Украине на центральном и местном уровнях с использованием лучших практик и IТ-решений, информируют в МИДе.

Ранее мы писали о том, что 4-5 февраля 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Францию.