Даже пересчет овечек не помогает уснуть? Всемирное общество сна разработало "10 правил гигиены сна для взрослых". Если им следовать, проблемы со сном обойдут вас стороной.

1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время

Многие из нас, после тяжелой трудовой недели, по выходным позволяют себе спят чуть ли не до самого обеда. Однако ученые считают, что из-за такого непостоянства сбиваются наши циркадные ритмы. Улучшить сон поможет ежедневный подъем и отход ко сну в одно и то же время.

2. Делайте перерывы на сон, если чувствуете усталость

Немного вздремнув, вы снова будете бодры и продуктивны. Однако учитывайте, что послеобеденный сон не должен длиться дольше 45 минут.

3. Откажитесь от вредных привычек

Специалисты советуют не употреблять алкоголь и не курить хотя бы за четыре часа до сна. Хотя эти привычки лучше всего бросить раз и навсегда.

4. Сократите употребление кофеина

Ученые рекомендуют как минимум за шесть часов до сна необходимо перестать употреблять кофеин. Имейте в виду, что он содержится не только в кофе, но также в чае, газированных напитках и даже шоколаде.

5. Не наедайтесь перед сном

Можно устроить легкий перекус. Но за четыре часа до сна не следует налегать на тяжелую, острую и сладкую пищу.

6. Не занимайтесь спортом перед сном

Спортом нужно заниматься регулярно, при этом, физическая активность непосредственно перед сном может навредить его качеству.

7. Выбирайте комфортные постельные принадлежности

Если посреди ночи вы просыпаетесь от того, что вам жарко под привычным шерстяным одеялом, значит, пришло время его сменить. Ради своего же здоровья.

8. Проветривайте спальню

Ученые доказали, что при открытом окне качество сна улучшается. Если же у вас есть кондиционер, то подберите температуру, наиболее подходящую для сна. Она должна быть на несколько градусов ниже обычной.

9. Устраните отвлекающие шумы и свет

Находящаяся в комнате электроника может помешать вам выспаться. Например, мигающие цифровые часы, гудящий компьютер и, конечно, включенный телевизор.

10. Не занимайтесь на кровати посторонними делами

С помощью смартфона или ноутбука мы легко можем отвечать на е-мейлы, лежа на кровати. Однако это может привести к тому, что вы будете ассоциировать это место с работой. Перестаньте так делать. Постель предназначена для сна и секса.

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