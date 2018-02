Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по югу Израиля вторую за сутки ракету. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Moments ago, following sirens that sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council, a rocket fired from the Gaza Strip at Israel was identified