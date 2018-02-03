Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по югу Израиля вторую за сутки ракету. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Moments ago, following sirens that sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council, a rocket fired from the Gaza Strip at Israel was identified — IDF (@IDFSpokesperson) 2 февраля 2018 г.

"Некоторое время назад… был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю", − говорится в сообщении, которое разослали военные.

Отмечается, что в нескольких населенных пунктах на границе с палестинским анклавом сработали сирены тревоги.

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