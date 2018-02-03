Опрокинули стакан воды или кружку кофе на клавиатуру ноутбука? Не стоит "охать" и "ахать", а скорее сделайте несколько процедур, которые помогут спасти ваш компьютер. Полезную статью мы прочитали на Лайфхакере.

1. Если ноутбук подключен к электросети, немедленно отключите его

Выдерните кабель зарядки из розетки и своего компьютера, а после и все остальные кабели, присоединённые к ноутбуку. Вода и электричество не самое безопасное сочетание как для техники, так и для вас.

2. Переверните и выключите ноутбук

Переверните аппарат клавиатурой вниз, чтобы вода, которая могла попасть внутрь, вытекла наружу.

Одновременно нажмите на кнопку питания и удерживайте ее, пока экран не погаснет. Это самый быстрый способ выключить устройство. Сейчас не время беспокоиться о несохраненных документах. Главное - остановить движение электричества по внутренностям ноутбука, чтобы предотвратить короткое замыкание.

3. Отключите все устройства

Отключите от ноутбука все внешние устройства. Флешки, карты памяти, USB-модем, даже батарею - все долой! При контакте компьютера с водой может пострадать не только он, но и эти аксессуары.

4. Вытрите ноутбук

Теперь полностью вытрите свой ноутбук, не переворачивая его обратно. Идеально для этой цели подойдет хлопковое полотенце: оно отлично впитывает любые жидкости. Можно использовать и бумажные салфетки.

Если ничего из этого нет, спасайте аппарат всем, что попадется под руку.

Особое внимание уделите клавиатуре: вода легко затекает под клавиши. Не забудьте протереть порты и отверстие для охлаждения.

5. Высушите устройство, построив специальную конструкцию

Сперва положите вентилятор на пол. Затем накройте его картонной или пластиковой коробкой и проделайте в ее верхней и боковых стенках большие отверстия для вентиляции. Накройте коробку полотенцем и положите на него ноутбук клавиатурой вниз. Включите вентилятор на двое суток, чтобы устройство окончательно просохло.

Чтобы не устроить пожар, не оставляйте вентилятор без присмотра надолго. Выключайте его ночью и когда выходите из дома.

Проверьте работу устройства через 48 часов

Если через двое суток ноутбук получится включить, скопируйте важные данные на сторонние носители. Дело в том, что повреждения могут проявить себя не сразу. Возможно, последствия контакта с водой напомнят о себе через несколько дней или даже недель и компьютер выйдет из строя. Надейтесь на лучшее, но не расслабляйтесь.

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