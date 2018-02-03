Только сериальные фанаты понимаю ту "боль", когда закончился очередной сериал. И все, ты не знаешь, что же смотреть дальше. А ведь так хочется найти сериал, который не будет уступать предыдущему. Спокойно! Мы собрали для вас топ-7 сериалов, которые точно не оставят равнодушными никого.

"Видоизмененный углерод"

Фантастика.

США, 2018.

Дата премьеры: 2 февраля.

В XXVII веке на Земле больше не существует страха смерти. Наука достигла таких невероятных высот, что ученые теперь способны оцифровывать человеческое сознание и перемещать его из одного тела в другое.

Сознание главного героя сериала, бывшего элитного бойца Такеси Ковача несколько веков хранилось без тела, пока его не воскресили по приказу миллиардера Лоуренса Бэнкрофта. Все это делалось для того, чтобы Ковач помог Бэнкрофту расследовать обстоятельства смерти его предыдущего тела.

"Здесь и сейчас"

Драма, комедия.

США, 2018.

Дата премьеры: 11 февраля.

История о жизни современной американской пары, которая воспитывает не только собственного биологического ребенка, но и еще троих приемных. Один из них сомалиец, второй - вьетнамец, а третий - колумбиец.

На первый взгляд кажется, что в семье царит мир и гармония, но если приглядеться, то можно заметить, что уживаться друг с другом членам семьи не так-то просто. Ситуация сильно осложняется еще и тем, что у одного из детей внезапно обнаруживаются сверхъестественные способности.

"Сплошной отстой!"

Комедия.

США, 2018.

Дата премьеры: 16 февраля.

Ностальгическая подростковая драмеди о типичной американской школе середины 1990-х. Это именно те времена, когда еще не было смартфонов и интернета, слово "отстой" считалось очень модным, а ошибки в тетрадях закрашивали корректором.

Участники драмкружка и видеоклуба объединяются для совместной съемки фильма, чтобы хоть как-то разнообразить монотонные школьные будни. Поначалу все идет неплохо, но постепенно идиллия перерастает в нешуточный конфликт.

"Хорошие девчонки"

Драма.

США, 2017.

Дата премьеры: 26 февраля.

Троим матерям из неблагополучного района настолько надоело сводить концы с концами, что они решились на отчаянные меры - взяли и ограбили супермаркет, вооружившись игрушечным пистолетом.

Дерзкая афера прошла успешно, проблема с деньгами полностью решена. Кажется, можно наконец спокойно выдохнуть и жить дальше, но не тут-то было. Отчаянных преступниц уже подстерегает новая беда - ими заинтересовалась крупная криминальная банда.

"Призрачная башня"

Драма.

США, 2018.

Дата премьеры: 28 февраля.

Провокационный мини-сериал о цепочке событий, которые повлекли за собой один из ужаснейших терактов в мировой истории - 11 сентября 2001 года.

Две правоохранительные структуры, ФБР и ЦРУ, объединяются, чтобы предотвратить растущую угрозу со стороны Усамы бен Ладена и террористической организации "Аль-Каида". Поначалу ведомства сотрудничают между собой, но затем погружаются в пучину распрей и мелких склок на фоне постоянной конкуренции. Из-за этих внутренних разногласий случается неизбежное - теракт предотвратить так и не удается.

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