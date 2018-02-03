41-летнюю женщину, которая хранила тысячи порнографических материалов, приговорили к семи годам тюремного заключения. Жительница Лидса Микаэла Шелдрейк не оправдывалась в суде. 41-летняя женщина сразу призналась, что она хранила тысячи детских порнографических снимков и видео и при этом сама сделала 356 фотографий с обнажённой девочкой, которой не было и 16 лет. Некоторые из них она отправляла другому мужчине. Об этом сообщает The Sun.

Кроме того, Микаэла рассказала, что неоднократно склоняла несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту. При этом адвокат подсудимой заявил, что она корит себя за содеянное каждый день. Женщину приговорили к семи годам тюремного заключения.

"Никто не ненавидит ее так же сильно, как она себя. Она называет себя чудовищем", - говорит адвокат.

Напомним, что порно-вирус "атаковал" детей.