Если большинство ваших отношений не заходят дальше первого свидания - скорее всего, вы допускаете одну из этих типичных ошибок, которые нам подсказали на Лайфхакере.

1. Слишком серьезные ожидания

Всегда перед первым свиданием вы предвкушаете вечер с приятным человеком. Но не строить сразу фантазировать о совместном будущем. Не шутите о вашей возможной совместной жизни в самом начале вечера. Не делайте громких заявлений о характере собеседника, когда вы почти ничего о нем не знаете. "Мне кажется, ты будешь хорошим отцом/хорошей матерью" - точно не та фраза, которую хочется услышать на первом свидании.

2. Упоминание о старых обидах

У каждого за плечами есть неприятный опыт. Но не стоит рассказывать о старых обидах на первых свиданиях. О них можно поговорить с психотерапевтом, но не с потенциальным партнером. Если все разговоры вращаются только вокруг того, какая любовь коварная штука, собеседник насторожится и закроется.

3. Разговоры о политике

Не стоит в первый же вечер углубляться в политические дебаты. Подумайте, сможете ли вы говорить об этом спокойно. Если вам важно отсеять людей с противоположными политическими взглядами, подождите до второго свидания. Если совсем не терпится об этом поговорить, дайте собеседнику хотя бы спокойно допить первый бокал.

4. Зацикленность на себе

Хороший разговор подразумевает, что вы оба слушаете друг друга, задаете вопросы и делитесь чем-то о себе. Но часто кто-то один настолько увлекается собственным рассказом, что забывает задавать вопросы. Не совершайте такую ошибку. Спрашивайте собеседника и прислушивайтесь к его ответам. Так вы произведете хорошее впечатление и больше узнаете о новом знакомом.

5. Замкнутость

Некоторым сложно говорить о себе, но без этого разговор будет односторонним. Обязательно поделитесь чем-то. Кто-то сразу же переведет беседу обратно на себя. А кто-то обрадуется, что не нужно искать тему для разговора. Например, когда возникла неловкая пауза, расскажите о своих интересах и увлечениях.

6. Излишняя настойчивость

Если вы готовы к сексу уже после первого свидания, не давите на собеседника. Никому не будет комфортно с тем, кто не понимает слово "нет". Будьте уверенным в себе, но спокойно воспринимайте отказ. Такое поведение и кажется наиболее привлекательным.

7. Нечеткие намерения

Каждый ждет от свидания чего-то своего. В результате часто возникают недоразумения. Скажите, чего вы хотите, в начале знакомства. Необязательно заявлять об этом вместо приветствия, но не стоит тянуть. Честно признайтесь, что вы сейчас ищете: секс без обязательств, серьезные отношения или секс по дружбе.

8. Навязчивость

Допустим, вы понравились друг другу и решили встретиться снова. Ведите себя естественно. Договоритесь о времени и дождитесь назначенного дня. Не пишите по сто сообщений в день, не добавляйтесь в друзья во всех соцсетях и не отправляйте свои пикантные фотографии. Такое поведение закончится отказом нового знакомого от второго свидания.

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