3 февраля, на территории Сирии сбили российский военный самолет Су-25. В сети появилось видео со сбитым российским штурмовиком.

На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.

Jihadistas da #Síria derrubaram um jato Su-25 da #Rússia na província de #Idlib.



Aguardando mais informações. Vídeos circulando em fontes do Oriente Médio. pic.twitter.com/P9BhrLhQUI — RENOVA (@RenovaMidia) 3 февраля 2018 г.

Напомним, что пилот сбитого российского самолета погиб.