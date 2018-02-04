В Сирии сбили российский военный самолет: опубликовано видео [ Редактировать ]
3 февраля, на территории Сирии сбили российский военный самолет Су-25. В сети появилось видео со сбитым российским штурмовиком.
На кадрах видно, что у штурмовика Су-25 горит правый двигатель. Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.
Jihadistas da #Síria derrubaram um jato Su-25 da #Rússia na província de #Idlib.— RENOVA (@RenovaMidia) 3 февраля 2018 г.
Aguardando mais informações. Vídeos circulando em fontes do Oriente Médio. pic.twitter.com/P9BhrLhQUI
🎥 Rebeldes sirios derriban un avión ruso y matan al piloto 😱😱— Periódico SUPREMO* (@Diario_Supremo) 3 февраля 2018 г.
👉 #Siria #Rusia #EEUU #México #AviónRuso pic.twitter.com/2iZguR4YDb
Напомним, что пилот сбитого российского самолета погиб.
по теме
Пилот сбитого российского самолета погиб
Пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 погиб.
Турция готова штурмовать город Африн - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкая армия скоро начнет наступление на сирийский город Африн.
В Сирии сбили российский военный самолет
На территории Сирии сбит российский военный самолет Су-25.
В Италии разбился самолет: погибли люди
В итальянской провинции Верона произошло крушение легкомоторного учебного самолета "Сессна".
Падение вертолета в Кременчуге: на месте происшествия нашли голову
В Кременчуге на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 нашли голову одного из членов экипажа.