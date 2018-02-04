Астрологи говорят, что убывающая Луна будет стимулировать всех знаков зодиака к выполнению самых сложных заданий. В этот день никто не почувствует упадок сил и недомогание.

Овен

Вам сегодня, возможно, придется быть вовлеченным в страстное любовное увлечение. Если вы уже находитесь в отношениях, постарайтесь не потерять самоконтроль и сразу объявите новому знакомому, что ваше сердце занято. Не играйтесь с огнем.

Телец

Сегодня постарайтесь не тратить напрасно деньги. Также сегодня вы будете склонны к перееданию. Вполне вероятно, что вы начнете жалеть о недавно сделанном. Не обижайте своих родных, а если обидели, то найдите в себе силу и мудрость попросить прощение.

Близнецы

Вы не раз в течение дня будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих. Ваша подтянутая фигура и загадочный взгляд станут настоящим магнитом для всех, кто мечтает завести романтическое знакомство. Не стоит пытаться возвращать людей, которые ушли из вашей жизни.

Рак

Сегодня вы будете изо всех сил пытаться скрывать от родных какую-то тайну, потому что боитесь осуждения. Не стоит так убиваться проблемой, которая легко решается. Слушайте свое сердце.

Лев

Сегодня вы будете идти наперекор общественному мнению. Не стоит думать, что вы умнее других. Ваши партнеры могут легко разгадать вашу надменность и самолюбие, и тогда пеняйте на себя. В отношениях все будет хорошо.

Дева

Сегодня вы будете с радостью наблюдать, как ситуация в сфере ваших финансов идет на улучшение. Но не стоит тратить свободные деньги на ряд необязательных мелочей, ведь эти средства понадобятся вам на что-то более грандиозное. Старайтесь пить больше воды.

Весы

Сегодня в вашей личной жизни произойдет что-то неожиданное. Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, который полностью совпадает всем вашим ожиданиям и требованиям. Чтобы все сложилось в сторону романтических отношений, вам придется избавиться от бремени прошлых отношений.

Скорпион

Вы можете повстречаться с человеком со своего прошлого. Возможно, вы задумаетесь о том, что многие поступки в жизни делали неправильно. Помните, если жизнь кончается не сегодня, то все возможно изменить. Больше оптимизма! Пессимисты мало чего добиваются в жизни.

Стрелец

Вы должны наконец-то отдохнуть. Этот день подходит для походов в гости, посещения интересных мероприятий. Сегодня постарайтесь подарить своему любимому человеку достаточно тепла и внимания.

Козерог

Сегодня вы почувствуете столько энергии. что можно покорять Эверест. Воспользуйтесь этим временем так, чтобы было о чем вспомнить.

Водолей

Сегодня вы будете возвышенным и романтичным. После работы вы не сразу пойдете домой, возможно, вам захочется обновить гардероб или сделать новую прическу. Вечер проведите дома. Вспомните о том, что вы давно не смотрели фильм вдвоем со своей половинкой.

Рыбы

Сегодня вам придется интенсивно побороться за свое счастье. Возможно, вам придется доказывать родному человеку искренность ваших чувств. Изгладить острые углы в отношениях и примирить двух голубков сможет совместный быт. Затейте дома перестановку, это точно отвлечет от негатива.

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