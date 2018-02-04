В Киеве вспыхнул пожар в психиатрической больнице [ Редактировать ]
3 февраля, в Киеве произошел пожар в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении говорится, что по прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о возгорании подтвердилась.
"Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4-м этаже. В 18:12 пожар был локализован. Уже в 18:19 пожар ликвидирован. В ходе пожара из здания на безопасное расстояние выведены 17 детей, ни одно лицо не пострадало", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, на месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 спасателя. Отмечается, что причины возгорания в психбольнице установит следствие.
Напомним, что также во Львове вспыхнул многоэтажный дом.
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