В Пакистане террорист-смертник подорвался у военной базы [ Редактировать ]
На севере Пакистана возле военной базы прогремел взрыв, погибли по меньшей мере 11 солдат, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что теракт совершил смертник в "спортивной зоне военного подразделения", где солдаты играли в волейбол. За игрой военных наблюдали мирные жители, поэтому количество погибших может увеличиться.
В местные СМИ было направлено сообщение, что ответственность за взрыв взял на себя пакистанский Талибан.
Премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси осудил нападение.
"Никакая трусливая атака не может удержать нас в борьбе с терроризмом до логического завершения. Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока последний след не будет искоренен", - сказал премьер-министр в своем заявлении.
Напомним, что в Китае на химзаводе прогремел взрыв.
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