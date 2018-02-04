На севере Пакистана возле военной базы прогремел взрыв, погибли по меньшей мере 11 солдат, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что теракт совершил смертник в "спортивной зоне военного подразделения", где солдаты играли в волейбол. За игрой военных наблюдали мирные жители, поэтому количество погибших может увеличиться.

В местные СМИ было направлено сообщение, что ответственность за взрыв взял на себя пакистанский Талибан.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси осудил нападение.

"Никакая трусливая атака не может удержать нас в борьбе с терроризмом до логического завершения. Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока последний след не будет искоренен", - сказал премьер-министр в своем заявлении.

Напомним, что в Китае на химзаводе прогремел взрыв.