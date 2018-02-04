3 февраля из-за сильных снегопадов в высокогорных районах Закарпатской области на автодорогах осложнено движение грузовиков, без света остались 19 населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Спасатели отмечают, что не все грузовики могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы.

"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника. Всего от Управления ГСЧС в Закарпатской области привлечено 7 единиц техники и 19 спасателей.

Вследствие непогоды полностью остаются обесточенными 14 населенных пунктов (Межгорский район - 6 н. п., Воловецкий район - 8 н. п.), еще пять - остались без света частично (пгт Межгорье и Хустский район - 4 н. п.).

Также сообщается, что из-за налипания мокрого снега упали три дерева. Во всех трех случаях (в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах) спасатели распилили дерево и убрали с места падения.

Как передает Mukachevo.net, из-за сильного снегопада на перевалах между Закарпатской и Львовской областями образовались длинные очереди автомобилей.

О сложной ситуации на перевалах в Карпатах сообщает и патрульная полиция области.

"Обращаем Ваше внимание на то, что погодные условия вблизи стационарного поста Нижние Ворота и на Абрамски перевале существенно ухудшились! ... просим Вас, по возможности, воздержаться от поездки", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

В полиции также сообщили, что "патрульные уже направляют тяжеловесные авто на места для отстоя".

Об образовавшихся пробках на трассе Киев-Чоп сообщают также другие пользователи Facebook, подтверждая свои слова фотографиями.

Напомним, что в Испании мощный ураган крушит города.