Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне из-за болезни [ Редактировать ]
Популярна американская певица Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках европейской части своего всемирного концертного турне. Причиной этого стало обострение болей, которые она испытывает из-за фибромиалгии. Об этом сообщает ВВС.
В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.
3 февраля 2018 г.
Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.
Организаторы концертов объявили, что владельцам билетов вернут деньги в ближайшие дни.
Ранее мы писали о госпитализации поп-дивы.
по теме
"Грэмми-2018": лучшие наряды церемонии (фото)
В воскресенье, 28 января, в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения наград Грэмми. В этом году звезды порадовали публику изящными и нежными образами. Podrobnosti.ua сделали подборку лучших нарядов красной дорожки.
Умерла Людмила Сенчина: певицу проводили в последний путь (фото, видео)
Сегодня, 28 января, в Санк-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, которая ушла из жизни 25 января.
Умерла Людмила Сенчина: названа причина смерти
Названа причина смерти народной артистки Людмилы Сенчиной.
Ирина Билык шокировала поклонников утонченной фигурой (фото)
Украинская певица Ирина Билык заметно похудела. Об этом свидетельствует фото певицы, опубликованное в Instagram.
Анджелина Джоли удивила откровенным образом (фото)
Американскую актрису Анджелину Джоли заметили вместе с 13-летней дочерью Шайло и 11-летней Захарой.