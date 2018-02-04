Популярна американская певица Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках европейской части своего всемирного концертного турне. Причиной этого стало обострение болей, которые она испытывает из-за фибромиалгии. Об этом сообщает ВВС.

В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.

Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.

Организаторы концертов объявили, что владельцам билетов вернут деньги в ближайшие дни.

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