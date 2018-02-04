Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что нефть на бирже ICE Futures дешевеет.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $68,60 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $65,07 за баррель.

Накануне в МВФ назвали условия получения транша для Украины.