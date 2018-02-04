5 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
4 февраля - 35-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 330 дней.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями , или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, - это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года.
Цель этого Дня - привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
Именины 4 февраля
Андреа, Вероника, Екатерина, Анастасий, Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Парод, Петр, Тимофей, Яков.
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