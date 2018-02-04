У берегов Африки пропал танкер с 22 моряками [ Редактировать ]
У берегов государства Бенин в Западной Африке пропал танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту. Об этом сообщает телеканал NDTV.
В сообщении говорится, что информации о зарегистрированном в Панаме судне не поступало с 31 января.
В Министерстве судоходства Индии рассказали, что танкер перевозил 13,5 тыс. т топлива.
Судно встало на якорь у берегов Бенина. После этого о нем ничего не известно. По данным телеканала, судно может быть захвачено пиратами.
Ранее мы сообщали о том, что у берегов Крыма спасли судно с украинцами.
по теме
Біля берегів Криму врятували судно з українцями
У Криму біля берегів Феодосії тонув суховантаж. На борту було 12 людей - восьмеро українців, решта азербайджанці. Усіх моряків врятували. Саме судно відбуксували до феодоської бухти.
В Тихом океане нашли выживших после крушения парома
Четыре дня без воды. В Тихом океане нашли и спасли семерых выживших после кораблекрушения пассажиров. Паром пропал неделю назад в территориальных водах Кирибати.
У Владивостоці на військовій базі загорівся підводний човен (відео)
У прес-службі російського флоту твердять: проводили навчання з гасіння пожежі на пірсі.
Новый американский боевой корабль застрял во льдах при первом плавании
Новый боевой корабль прибрежной зоны ВМС США USS Little Rock, введенный в эксплуатацию 16 декабря 2017 года, застрял во льдах во время первого похода.
В Таїланді вибухнув катер з пасажирами
16 людей постраждали внаслідок вибуху катера в Таїланді. На борту було 26 пасажирів. Усі - туристи з Китаю.