У берегов государства Бенин в Западной Африке пропал танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В сообщении говорится, что информации о зарегистрированном в Панаме судне не поступало с 31 января.

В Министерстве судоходства Индии рассказали, что танкер перевозил 13,5 тыс. т топлива.

Судно встало на якорь у берегов Бенина. После этого о нем ничего не известно. По данным телеканала, судно может быть захвачено пиратами.

Ранее мы сообщали о том, что у берегов Крыма спасли судно с украинцами.