В Каменко-Бугском районе Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой из Ровенской области. В результате аварии никто не пострадал. О происшествии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в момент инцидента в салоне находилось 20 членов любительской футбольной команды и водитель, которые возвращались с тренировки во Львове в сторону Ровного. Никто из футболистов не стал обращать за медицинской помощью.

Как передает Zaxid.net, ДТП произошло на опасном повороте между селами Дидилов и Банюнин.

"Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, из-за чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", – заявила пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Катерина Рыбий.

Напомним, что под Киевом маршрутка влетела в автокран.