В рейтинге экономической свободы Украина заняла последнее, 44-е место среди стран Европейского Союза и и 150-е из 186 стран мира.

Рейтинг составлен американским аналитическим центром Heritage Foundation.

Украина набрала 51,9 пункта из 100. При этом, по данным центра, за год показатель Украины вырос на 3,8 пункта, отобразив тем самым улучшения восьми из 12 экономических показателей.

При этом наиболее существенных улучшений Украина добилась в сферах монетарной и инвестиционной политики.

Аналитики центра отмечают важность проводимых в стране реформ, но отмечают необходимость усиления борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации государственных предприятий и улучшения законодательства в сфере верховенства права.

"Общественный интерес к западным реформам уменьшился, в то же время экономическая стагнация продолжается", - отмечают эксперты.

При составлении рейтинга аналитики оценивали 12 экономических показателей (от права собственности до финансовой свободы). По трем из них Украина за год ухудшила позиции.

Так, ухудшения зафиксированы в сферах свободы торговли, права собственности и целостности управления.

В общемировом рейтинге наша страна находится в четвертой категории - "Преимущественно несвободная экономика" (59,9-50 пунктов экономической свободы). Все 186 государств в рейтинге разбиты на пять категорий: свободная экономика, преимущественно свободная, умеренно свободная, преимущественно несвободная и депрессивная.

Лидерами рейтинга в этом году стали Гонконг (90,2 пункта свободы экономики), Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9) и Ирландия (80,4).

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подготовил 35 законопроектов для развития экономики.