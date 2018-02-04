Пицца на завтрак полезнее хлопьев - ученые [ Редактировать ]
Исследователи выяснили, что в кусочке жирной пиццы содержится больше макроэлементов, чем в кукурузных хлопьях, которые обычно едят на завтрак. Об этом сообщает The Sun
По словам ученых, несмотря на то что злаковые содержат в себе меньше калорий, пицца предлагает сбалансированный ассортимент жиров, белков и углеводов.
"Вы можете удивиться, узнав, что средний кусочек пиццы и миска хлопьев с молоком содержат почти одинаковое количество калорий. Тем не менее в пицце больше белка, который подарит вам чувство насыщенности в течение всего утра", - рассказала Амер.
Так, например, в кусочке двойной Pepperoni Domino с классической коркой содержится 249 калорий, пять граммов жира, восемь граммов белка и пять граммов сахара. В то время как в кукурузных хлопьях Crunchy Nut - 180 калорий, 17 граммов сахара, пять граммов белка и четыре грамма жира.
По ее словам, в кусочке пиццы содержится больше жира, но гораздо меньше сахара, чем в большинстве злаковых продуктов в холодном виде. Поэтому людям, которые каждое утро едят пеперони вместо мюсли, не нужно бояться реактивной гипогликемии.
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