Актриса сериала "Друзья" намекнула на продолжение телешоу [ Редактировать ]
Актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин в "Друзьях", намекнула, что популярный телесериал может быть перезапущен. Об этом голливудская звезда сказала во время интервью на вечернем шоу Эллен Дедженерес.
"Все возможно, Эллен. Вон даже Джордж Клуни женился", - сказала Энистон.
Отметим, что ситком "Друзья", рассказывающий историю жизни трех девушек и троих парней из Нью-Йорка, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он шел в эфире с 1994 по 2004 год. Всего за это время было снято 10 сезонов.
Напомним, ранее сообщалось, что звезды сериала "Друзья" станут участниками нового проекта.
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