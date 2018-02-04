Актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин в "Друзьях", намекнула, что популярный телесериал может быть перезапущен. Об этом голливудская звезда сказала во время интервью на вечернем шоу Эллен Дедженерес.

"Все возможно, Эллен. Вон даже Джордж Клуни женился", - сказала Энистон.

Отметим, что ситком "Друзья", рассказывающий историю жизни трех девушек и троих парней из Нью-Йорка, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он шел в эфире с 1994 по 2004 год. Всего за это время было снято 10 сезонов.

Напомним, ранее сообщалось, что звезды сериала "Друзья" станут участниками нового проекта.