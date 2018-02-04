Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечается день борьбы с раком. Он провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Цель Дня - повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к проблеме предупреждения, выявления и лечения этого заболевания.

Ежегодно в мире выявляется 12 млн человек, которые впервые заболели раком. Около 7 млн умирают от болезни. По оценкам экспертов, в 2030 году раком заболеет 20 миллионов людей.

Украина отличается высоким уровнем заболеваемости этой болезнью. Рак занимает второе место в структуре смертности населения Украины и вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями определяет уровень здоровья нации.

Риск заболеть раком в Украине имеет каждый третий мужчина и каждая пятая женщина.

Ежегодно почти 180 тыс. украинцев болеют злокачественными новообразованиями, а умирает от разных форм рака около 90 тысяч. На учете в онкологических учреждениях Украины находится свыше миллиона больных.

В марте 2007 года Украина присоединилась к подписантам Парижской хартии борьбы с раком.

Рак - это болезнь, вызванная неконтролируемым делением. Он вызван мутациями - изменениями в ДНК, которые непосредственно влияют на гены, а те вызывают безудержный прирост клеток.

В здоровом организме мощные генетические механизмы регулируют деление клеток и их гибель. А в пораженном раком организме нарушенные механизмы дают волю клеткам, а те не могут прекратить своего деления. Однако ранняя диагностика рака дает шанс на эффективное лечение, подчеркивают специалисты.

Podrobnosti.ua собрали несколько советов, как уберечь себя от онкозаболевания.

Исключить вредную еду

Канцерогены содержатся во многих продуктах, в частности, в жареной на масле и во фритюре пище, а также консервациях и маринадах, продуктах длительного хранения, копченостях. Особенно вредны белковые продукты, подвергавшиеся длительной термической обработке.

Необходимо уменьшить потребление жира, особенно животного, а также не переедать - ежедневная калорийность рациона не должна превышать 2500 калорий. Также нужно сократить потребление алкоголя до 1-2 порций в день (порция - это бокал сухого вина или 0,33 л пива). Что касается воды, использовать фильтрованную или бутилированную воду.

Бросить курить

У курильщиков рак легких развивается в 10 раз чаще, чем у некурящих. Кроме того, у них в десятки раз возрастает риск развития опухолей других органов: рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек и даже шейки матки.

Важно помнить, что пассивное курение так же вредно, как и активное. Курильщик, который отказался от вредной привычки, в течение следующих 15-20 лет в десятки раз снижает риск гибели от заболеваний, вызываемых никотином.

Провериться на вирусы

Вирусы могут вызывать около 10 % всех онкологических заболеваний. Например, некоторые штаммы вируса папилломы человека провоцируют рак шейки матки, вирусы гепатита В и С в некоторых случаях вызывают рак печени.

От момента заражения и до развития рака могут пройти годы, но если человек является носителем онкологического вируса, необходимо об этом знать - чтобы регулярно контролировать состояние своего здоровья и не оставить болезни ни единого шанса.

Укрепляйте иммунитет

Если человек слишком часто болеет простудными заболеваниями, необходимо обратиться к иммунологу.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, полноценно отдыхать, не перетруждаться. Также рекомендуется заниматься спортом не менее 3-х раз в неделю по 30-40 мин. Онкологический риск снижают регулярные посещения бани, контрастный душ, обливания холодной водой и другие оздоровляющие и закаливающие мероприятия.

Уделите себе внимание

Если у вас есть родинки, которые постоянно раздражаются одеждой или цепочками на шее, увеличиваются в размере или меняют цвет, обязательно обратитесь к врачу. Своевременное удаление таких родинок уменьшает риск развития рака кожи.

Регулярно, сразу после окончания менструации женщинам нужно проводить самообследования молочных желез, пальпируя их по направлению от периферии к центру. Если же вас что-либо настораживает в виде и цвете кожи, а также форма железы, или вы нащупали какие-то уплотнения, покажитесь гинекологу. Там вы сможете сдать мазки со слизистой шейки матки для цитологического обследования на предмет изменения ее клеток - чтобы предупредить развитие рака.

Регулярно проходите флюрографию, а после 45-ти лет и маммографию.