В Украине резко подорожают сигареты и алкоголь [ Редактировать ]
В Украине табачная продукция подорожает на 18%, алкоголь - на 11% из-за повышения правительством ставок акцизных сборов в рамках гармонизации с нормами Евросоюза. Об этом заявляет в Нацбанке, передает УНИАН.
В инфляционном отчете НБУ за январь сообщается, что подорожание сигарет и алкоголя будет постепенным, до 13%.
Отметим, что Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке, согласно индексу цен, ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.
Законом предусмотрено повышение ставок экологического налога, ренты за пользование недрами, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов, акцизного сбора на табачные изделия.
В частности, предусматривается повышение ставки акцизного сбора на табачные изделия по графику, в том числе на 29,7% в 2018 году и далее на 20% ежегодно до 2025 года до достижения минимального стандарта ЕС - 90 евро за 1 тыс. штук.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожали продукты.
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