8-летний Лиам Хербарт 12 января после велосипедной прогулки попал в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

В какой-то момент он не справился с управлением, руль рассек ему пах через джинсы, и парень упал на землю, прямо в грязь.

Его мать Сара Хербард и отчим Скотт Хинкл доставили мальчика в больницу, где ему наложили швы. Режущая боль беспокоила Лиама в последующие дни, но родители не сразу забили тревогу.

"Если бы мы тогда сразу его доставили в больницу для более тщательного обследования при первой его жалобе, мы бы смогли его спасти...", - рассказывает мать мальчика Сара.

Через несколько дней врачи обнаружили у парня пурпурно-красное и гангренозное пятно. Позже удалось установить причину: заражение опасной плотоядной бактерией, которая, в свою очередь, вызвала у мальчика некротический фасциит. Эта инфекция вызывает летальный исход в 30% случаев. Врачи полагают, что инфекция была занесена в организм мальчика во время падения в грязь после получения травмы.

Гангрена быстро распространялась по всему телу, что привело к неизбежной ампутации правой ноги. За ногой Лиам лишился и правой руки. Родители Лиама с тупым ужасом вспоминают те дни, когда врачи только и делали, что "кромсали ребенка, а мы молились Богу".

"Я сказала ему, что не буду есть, пока он не сможет. Тогда Лиам обнял меня и сказал, что это лишнее. Он держался смело до самого конца, часто общался с друзьями по FaceTime и обещал, что скоро вернется домой..." - делиться Сара.

Лиам боролся за жизнь в больнице Пендлтона несколько дней. Из-за ухудшавшегося состояния мальчика перевели в детскую больницу в Портленде в том же штате, где его передали в руки более квалифицированным специалистам.

Но через несколько часов после перевода малыш скончался.

"Мы просим всех родителей внимательнее относиться к любым царапинам и ранам их детей. Мы не хотим, чтобы хоть кто-то пережил то же, что и мы", - говорит Сара Хербарт.

Напомним, ранее сообщалось, что зарядное устройство искалечило ребенка.