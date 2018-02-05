Астрологи рекомендуют сегодня не окунаться с головой в работу, иначе еще к середине недели рискуете растерять всю энергию.

Овен

Сегодня стоит абстрагироваться от людей, которые оставляют после себя неприятное послевкусие. Сегодня вас будут посещать многие мысли, половину из которых нужно сразу взять на конкретную заметку. Занятия спортом помогут справиться со стрессом.

Телец

Астрологи советуют ничего и никому не обещать. Постарайтесь не делать ничего нового в этот день. Хороший день для преображения, можно сменить прическу.

Близнецы

Не срывайте свое плохое настроение на окружающих. Также сегодня не лучшее время, чтобы заводить новые знакомства. Лучше займитесь работой и срочными делами.

Рак

Сейчас в вашей жизни настал благоприятный период. Смело продвигайтесь к своим целям. Не бойтесь предлагать начальству новые идеи, это оценят по достоинству. Хорошее время, чтобы закрутить страстный роман.

Лев

Сегодня вам не придется расслабляться и скучать. Как только вам покажется, что проблема решена, ей на смену придет новая напасть. Держите хвост пистолетом, и любые вершины будут вам по плечу.

Дева

Сегодня вам стоит заручиться поддержкой коллег. Соблюдайте профессиональную этику и не переходите границ. День будет способствовать укреплению семейных уз. Порадуйте любимого человека вкусным ужином.

Весы

Астрологи советуют хорошо высыпаться и не засиживаться на одном месте. Пытайтесь больше двигаться, можно заняться спортом. В работе дела будут идти стабильно и без непредсказуемых поворотов.

Скорпион

Не переусердствуйте с требованиями и контролем в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи, так как сейчас с возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. Новое любовные увлечение пойдут вам на пользу.

Стрелец

Не нужно заблуждаться, и думать, что вы умнее своего начальства. Не проявляйте хитрость на работе. Также стоит рассказать о своих планах близким людям, они могут дать вам полезный совет.

Козерог

Постарайтесь не соглашаться на авантюры и все, что связанно с легким заработком. В этот день работайте в привычном для вас режиме, и тогда ничего плохого не случиться. Позитивный настрой не теряйте. Займитесь бытом.

Водолей

Если вы хотите достичь высоких результатов, тогда никому не доверяйте серьезную работу. Никто, креме вас, не справиться с ней хорошо. В любви ждут приятные новости. Кого-то ждет пополнение в семье.

Рыбы

Сегодня у вас будет получаться буквально все, за что ни возьметесь. Вы будете очень этим довольны, и ваше хорошее настроение передастся окружающим. Если планируете пройтись по магазинам, то либо не берите с собой крупных сумм, либо возьмите человека, который сумеет удержать вас от нерациональной траты средств.

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