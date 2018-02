4 февраля, в штате Южная Каролина (США), пассажирский поезд столкнулся с грузовым железнодорожным составом. В результате столкновения число пострадавших возросло до 100. Об этом сообщает управления местного шерифа в Twitter.

#UPDATE : More than 100 patients have been transported to local hospitals for medical treatment, according to @CountyLex EMS.

"Более 100 человек были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о предоставлении четырех автобусов для перевозки пассажиров, которые не пострадали, туда, куда они направлялись.

Amtrak initially said in a statement, "The lead engine derailed, as well as some passenger cars. There were 8 crew members and approximately 139 passengers.”

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. @LCSD_News @ABC pic.twitter.com/eWYibtcvYS