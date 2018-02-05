Президентские выборы на Кипре: назван победитель [ Редактировать ]
4 февраля на Кипре прошел второй тур президентских выборов. В результате подсчета всех голосов победил действующий глава государства Никос Анастасиадес. Об этом сообщает DW.
Согласно официальным данным, 71-летний консерватор получил 55,99% голосов. За его оппонента, поддерживаемого левыми 50-летнего бывшего министра здравоохранения Ставроса Маласа, проголосовали 44% избирателей.
По информации государственного телевидения Кипра, Малас уже признал свое поражение и поздравил в телефонном разговоре Анастасиадеса с победой на выборах.
Оба кандидата выступали за переговоры о воссоединение разделенного средиземноморского острова. Голосование состоялось лишь в его греческой части - Республике Кипр.
Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил Анастасиадеса с победой на выборах.
Вітаю свого колегу та друга Нікоса Анастасіадіса @AnastasiadesCY з переобранням на посаду Президента Республіки Кіпр.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2018 г.
Бажаю подальшого процвітання і миру Кіпрському народу, а також швидкого та мирного возз’єднання Кіпрської держави. pic.twitter.com/3jnzFhiy1W
Ранее мы писали о результатах президентских выборов в Финляндии, которые прошли 28 января.
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