4 февраля на Кипре прошел второй тур президентских выборов. В результате подсчета всех голосов победил действующий глава государства Никос Анастасиадес. Об этом сообщает DW.

Согласно официальным данным, 71-летний консерватор получил 55,99% голосов. За его оппонента, поддерживаемого левыми 50-летнего бывшего министра здравоохранения Ставроса Маласа, проголосовали 44% избирателей.

По информации государственного телевидения Кипра, Малас уже признал свое поражение и поздравил в телефонном разговоре Анастасиадеса с победой на выборах.

Оба кандидата выступали за переговоры о воссоединение разделенного средиземноморского острова. Голосование состоялось лишь в его греческой части - Республике Кипр.

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил Анастасиадеса с победой на выборах.

Вітаю свого колегу та друга Нікоса Анастасіадіса @AnastasiadesCY з переобранням на посаду Президента Республіки Кіпр.



Бажаю подальшого процвітання і миру Кіпрському народу, а також швидкого та мирного возз’єднання Кіпрської держави. pic.twitter.com/3jnzFhiy1W — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2018 г.

Ранее мы писали о результатах президентских выборов в Финляндии, которые прошли 28 января.