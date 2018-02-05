Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Южной Каролина достигла 116 человек. Об этом сообщает The New York Times.

В сообщении отмечено, что в результате происшествия погибли два человека.

Ранее СМИ сообщали о ста пострадавших. В пассажирском поезде находились 147 человек, из них 139 - пассажиры. Пассажирский поезд сошел с основной пути и столкнулся с грузовым составом. Причины аварии пока не выяснены.