Столкновение поездов в США: количество жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Южной Каролина достигла 116 человек. Об этом сообщает The New York Times.
В сообщении отмечено, что в результате происшествия погибли два человека.
Ранее СМИ сообщали о ста пострадавших. В пассажирском поезде находились 147 человек, из них 139 - пассажиры. Пассажирский поезд сошел с основной пути и столкнулся с грузовым составом. Причины аварии пока не выяснены.
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