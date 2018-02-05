5 февраля стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после незначительного повышения снова упала.

Так, цена биткоина (bitcoin) упала до $8 308, упав за последние сутки на 7,23%.

Одновременно с этим капитализация валюты составляет $140,756.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве криптовалютная ферма зарабатывала деньги для боевиков.