В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший [ Редактировать ]
4 февраля в Киеве, на улице Княжий Затон, произошла стрельба. В результате происшествия ранение получил мужчина. Об этом сообщает Информатор.
Согласно сообщению, инцидент случился во дворе одного из многоэтажных домов около 23:00.
"В меня из травмата стреляли три человека. Ранили правую ногу и убежали", - говорит пострадавший мужчина.
Ему в одной из скорых оказали первую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.
Также Киев Оперативный сообщает, что драка, которая переросла в перестрелку, произошла "из-за замечания". В сообщении также отметили, что звуки выстрелов звучали "с обеих сторон".
"Автомобиль BMW выезжает со двора. В авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", - говорится в сообщении на странице в Facebook.
На месте происшествия работают несколько отрядов патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники полка полиции особого назначения и медики.
Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают подробности случившегося.
Напомним, что в Италии мужчина по среди улицы расстрелял мигрантов.
по теме
Стрельба в Киеве: участникам объявили подозрение
В Киеве прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе в помещении национальной лотереи, в результате которой погиб один человек.
Перестрелка в Киеве: "охранные фирмы" не поделили зал игровых автоматов
На помещение претендуют два владельца. По версии правоохранителей, стрельба произошла между сотрудниками частных охранных фирм, которых наняли обе стороны конфликта.
Стрельба возле суда в Киеве: детали происшествия
В Киеве возле здания Святошинского райсуда произошла стрельба, в результате чего три человека получили ранения, все были госпитализированы.
У Солом'янському суді сторони з'ясовували стосунки за допомогою зброї
Стрілянина сталася під час судового засідання щодо нелегальної діяльності однієї з транспортних компаній.
У Києві дві "охоронні фірми" не поділили зал ігрових автоматів
Розбірки зі зброєю - сьогодні влаштували в центрі Києва. Дві охоронні фірми з'ясовували, кому належатиме приміщення з лотерейними автоматами. Є загиблий і поранені. На місці події побувала наша знімальна група, що вдалося з'ясувати - дивіться далі.