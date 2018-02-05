4 февраля в Киеве, на улице Княжий Затон, произошла стрельба. В результате происшествия ранение получил мужчина. Об этом сообщает Информатор.

Согласно сообщению, инцидент случился во дворе одного из многоэтажных домов около 23:00.

"В меня из травмата стреляли три человека. Ранили правую ногу и убежали", - говорит пострадавший мужчина.

Ему в одной из скорых оказали первую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Также Киев Оперативный сообщает, что драка, которая переросла в перестрелку, произошла "из-за замечания". В сообщении также отметили, что звуки выстрелов звучали "с обеих сторон".

"Автомобиль BMW выезжает со двора. В авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

На месте происшествия работают несколько отрядов патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники полка полиции особого назначения и медики.

Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают подробности случившегося.

Напомним, что в Италии мужчина по среди улицы расстрелял мигрантов.