В Днепре в результате ДТП погиб известный волонтер [ Редактировать ]
Донецкий волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП ... Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, истинный патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр", - написал Филатов в Facebook.
Как сообщает местное издание "Информатор", ДТП произошло около 12:50 на Набережной Победы. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении. Автомобиль Kia осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль в бок. В результате водитель Kia погиб.
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли двое человек.
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