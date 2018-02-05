В Индонезии рухнул строительный кран, погибли люди [ Редактировать ]
4 февраля, в столице Индонезии Джакарте при падении строительного крана погибли четверо рабочих. Об этом сообщает Синьхуа.
"Два человека погибли на месте происшествия, еще двое раненых скончались в больнице", - заявил начальник полиции Восточной Джакарты старший комиссар Йойон Тоно Сурья Путра.
Напомним, что в Индонезии перевернулась лодка людьми, есть погибшие и пропавшие без вести.
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