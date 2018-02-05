В Хмельницкой области волонтеры обнаружили частный зоопарк

В частном зоопарке содержат "краснокнижных" медведей в ужасающих условиях. Владелец уверяет, что раньше животным было еще хуже, и он буквально спас их от смерти. Но активисты уверены - мотивы у него совсем другие.