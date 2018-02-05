5 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
5 февраля - 36-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 329 дней.
Всемирный день Нутеллы
Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, и сегодня этот праздник получил всемирное признание. Бренд "Nutella", известный во всем мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу.
Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.
Именины 5 февраля
Агата, Аделаида, Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Федор.
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