5 февраля - 36-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 329 дней.

Всемирный день Нутеллы

Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, и сегодня этот праздник получил всемирное признание. Бренд "Nutella", известный во всем мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу.

Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

Именины 5 февраля

Агата, Аделаида, Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Федор.

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