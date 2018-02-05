В ближайшие сутки температура воздуха в Украине резко снизится. В большинстве регионов столбики термометров покажут 4-9 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве будет прохладной. Термометры ночью покажут до 10 градусов мороза, днем 5-7 мороза. Осадков завтра в столице синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица.

Во Львове будет идти снег, ночью без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ночью до 7-9 градусов мороза, днем до 3-5 градусов ниже нуля.

В Одессе синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.

В Днепре погода будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 6-8 мороза, днем около 5 градусов мороза.

В Харькове снег выпадет ночью, днем - без осадков. Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, днем - около 5 мороза.

В Карпатах в ближайшие сутки снег обещают только днем, ночью без осадков. Температура воздуха 8-13 градусов мороза, днем 4-9 мороза.

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