Погода в Украине: синоптики предупредили о резком похолодании [ Редактировать ]
В ближайшие сутки температура воздуха в Украине резко снизится. В большинстве регионов столбики термометров покажут 4-9 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве будет прохладной. Термометры ночью покажут до 10 градусов мороза, днем 5-7 мороза. Осадков завтра в столице синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица.
Во Львове будет идти снег, ночью без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ночью до 7-9 градусов мороза, днем до 3-5 градусов ниже нуля.
В Одессе синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.
В Днепре погода будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 6-8 мороза, днем около 5 градусов мороза.
В Харькове снег выпадет ночью, днем - без осадков. Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, днем - около 5 мороза.
В Карпатах в ближайшие сутки снег обещают только днем, ночью без осадков. Температура воздуха 8-13 градусов мороза, днем 4-9 мороза.
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