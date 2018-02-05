Podrobnosti.ua подвели недельные итоги всех событий, которые происходили в мире шоу-бизнеса.

У Олега Табакова отказал головной мозг

Состояние российского актера и режиссера Олега Табакова, которого недавно ввели в искусственную кому, медики назвали крайне тяжелым.

У 82-летнего артиста начались судороги. Врачи анестезиологи поддерживают состояние глубокой седации, отмечается, что речь может идти об отказе головного мозга - полной энцефалопатии.

У Леди Гаги серьезные проблемы со здоровьем

Известная американская певица Леди Гага отменила 10 концертов в Европе из-за проблем со здоровьем. Певица страдает от стрессового расстройства и хронической фибромиалгии (постоянное ощущение боли). Состояние певицы физически не позволяет ей выступить на живом концерте.

Сама Леди Гага извинилась перед поклонниками и написала, что расстроена этим, но ей следует поправить здоровье.

У звезды сериала "Секс в большом городе" случилось горе

Брата знаменитой актрисы Ким Кэтролл, известной по роли Саманты Джонс в сериале "Секс и город", нашли мертвым.

Королевская конная полиция Альберта, где жил Крис Кэтролл, подтвердила, что его тело было найдено в собственном доме.

"С огромной тоской я и моя семья сообщаем о неожиданной смерти нашего сына и брата Криса Кэтролла. В данным момент мы просим покоя, но хотим поблагодарить всех за проявление любви и поддержки в это тяжелое время"

Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге

Участницу проекта "Дом-2" Оксану Аплекаеву нашли задушенной на трассе Рига - Москва в сентябре 2008 года, а сегодня стало известно о задержании судмедэксперта, которого подозревают в надругательстве над телом погибшей телезвезды.

Ума Турман рассказала о домогательствах

Американская актриса Ума Турман призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна.

Актриса рассказала, поначалу ее не испугали действия Вайнштейна, когда во время встречи в парижском отеле вскоре после выхода фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" продюсер неожиданно распахнул халат. По ее словам, она подумала, что он просто со странностями - "знаете, как ваш эксцентричный дядюшка". Но после этого он потребовал, чтобы она последовала за ним, и, как сообщила Турман, Вайнштейн привел ее в сауну. Откуда актриса немедленно ушла.

Через некоторое время Турман и Вайнштейн вновь встретились в отеле Savoy в Лондоне, где, как утверждает актриса, Вайнштейн применил силу и попытался принудить ее к сексу.

"Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня"

Оля Полякова стала самой красивой женщиной Украины

Победу в десятой юбилейной премии Viva! Самые красивые - 2018 Оля Полякова посвятила своей семье:

Я хочу поблагодарить своих дочерей, которые сегодня находятся в этом зале, Машечка, Алисочка, вы самые красивые девочки на земле. И я хочу сказать спасибо своему мужу, для которого я каждый день самая красива женщина.

А украинский певец Олег Винник признан самым красивым мужчиной Украины.

Кайли Дженнер родила первенца

Младшая сестра американской звезды Ким Кардашьян и Instagram-дива Кайли Дженнер родила первенца от 25-летнего рэпера Трэвиса Скота.

"Простите за то, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я посвящаю вас во все, через что прохожу. Моя беременность - это то, что я выбрала не показывать миру. Я знала, что мне нужно подготовиться к этой роли позитивным и здоровым способом без стресса. Я не планировала на этом заработать. Я знала, что мой ребенок будет чувствовать любой стресс и все мои эмоции, поэтому я решила сделать это для моей маленькой жизни и нашего счастья"

Об итогах звездной жизни на прошлой недели - узнайте в нашем материале.