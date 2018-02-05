Футбольные ворота "убили" ребенка [ Редактировать ]
Жуткая трагедия произошла в Севастополе. Футбольные ворота упали на 13-летнего подростка, в результате чего мальчик умер. Об этом сообщает "Наш Крым" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Севастополю.
По информации ведомства, инцидент произошел на территории футбольного поля школы №52.
"Установлено, что днем 3 февраля четверо школьников пришли на футбольное поле школы №52 в селе Верхнесадовое. На территории поля установлены новые спортивные ворота, однако ребятам играть было неудобно – возле ворот были лужи. Там же находились и старые металлические ворота, которые дети периодически поднимали с земли, сами устанавливали и играли в футбол. Так произошло и в этот раз, который стал трагическим. Во время игры ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные органы проводят судебно-медицинскую экспертизу. Уже опрошены родственники и очевидцы ЧП. Кроме того, устанавливаются лица, ответственные за безопасность и утилизацию спортивного оборудования на территории образовательного учреждения. По результатам проверки специалисты примут решение.
Напомним, ребенок умер после велосипедной прогулки.
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