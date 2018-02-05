Психологи опровергли миф о медитации [ Редактировать ]
Международная группа психологов опровергла популярные мифы о медитации. Исследования пояснили выяснить, что восточные практики могут усилить способность к сопереживанию, но не помогает снижать уровень агрессии, а также уровень предубеждения по отношению к определенным социальным группам.
Кроме того, оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов. Метаанализ исследований медитации показал, что их авторы часто неосознанно искажают результаты экспериментов "в пользу" практики сосредоточенности.
Исследователи изучили 22 рандомизированных контролируемых испытания. В этих работах авторы сравнивали регулярно медитирующих людей с контрольной группой, не практикующей медитацию.
В экспериментах использовались светские практики, созданные на основе различных буддистских техник, в том числе медитация осознанности и медитация "любящей доброты". Ученые выделили пять характеристик социального поведения, описанных в работах: сострадание, эмпатию, агрессию, склонность к предубеждениям и социальную вовлеченность.
По данным исследований, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не отражалась на уровне агрессии, предубеждений и вовлеченности в общество. Затем психологи установили, что в исследованиях способности к состраданию есть закономерность: медитация лучше помогала развить эту способность, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы.
Есть ли такой же эффект в работах об эмпатии, неизвестно - во многих из них нет подробностей о том, кто был преподавателем. Исследователи считают, что авторы-преподаватели могли, сами того не осознавая, искажать результаты экспериментов.
Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, но подчеркивают: в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии.
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